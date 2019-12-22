Rıza Çalımbay'dan Pato sorusuna cevap! Resmen açıkladı... Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona ererken Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu ve takımın gündeminde olan Alexandre Pato sorusunu da yanıtladı.
Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.
"SAKAT SAKAT OYNAYANLAR VAR"
beIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, "Bu maça final gözüyle bakıyorduk ama sakatlıklarımız vardı, Fernando da sakatlandı hep üst üste geldi. Yemememiz gereken golleri yedik, her türlü riski aldık. Galibiyet kadar önemli 1 puan aldık. Arkadaşlarımız hiçbir zaman teslim olmadı. Asıl final Göztepe maçı olacak. Yorgun olan, sakat sakat oynayan arkadaşlarımız var" dedi
PATO SORUSUNA CEVAP VERDİ
Transfer yapmaları gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" sözlerini kullanırken, "Pato, Sivaspor'a geliyor mu?" sorusuna ise, "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" sözleriyle yanıtladı.
- 22.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 17:01
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Rıza Çalımbay'dan Pato sorusuna cevap! Resmen açıkladı... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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