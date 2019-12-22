Rıza Çalımbay'dan Pato sorusuna cevap! Resmen açıkladı... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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'dan sorusuna cevap! Resmen açıkladı... Son dakika haberleri

Rıza Çalımbay'dan Pato sorusuna cevap! Resmen açıkladı... Son dakika transfer haberleri

'de 16. hafta mücadelesinde 'nun takımı Gençlerbirliği ile 'ın çalıştırdığı kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 sona ererken Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu ve takımın gündeminde olan Alexandre sorusunu da yanıtladı.

'da teknik direktör , Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAKAT SAKAT OYNAYANLAR VAR"

beIN SPORTS'a konuşan Rıza Çalımbay, "Bu maça final gözüyle bakıyorduk ama sakatlıklarımız vardı, Fernando da sakatlandı hep üst üste geldi. Yemememiz gereken golleri yedik, her türlü riski aldık. Galibiyet kadar önemli 1 puan aldık. Arkadaşlarımız hiçbir zaman teslim olmadı. Asıl final Göztepe maçı olacak. Yorgun olan, sakat sakat oynayan arkadaşlarımız var" dedi

PATO SORUSUNA CEVAP VERDİ

yapmaları gerektiğini söyleyen Rıza Çalımbay, "Kesinlikle 3-4 transfer lazım bize. İkinci yarı lig asıl o zaman başlayacak. Yönetimimizle konuştuk nereye ihtiyacımız varsa bakacağız ama üst düzey olmayacak, dengeler bozulmayacak" sözlerini kullanırken, ", Sivaspor'a geliyor mu?" sorusuna ise, "Şu anda kimse yok, bu hafta oturup bakacağız" sözleriyle yanıtladı.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 17:01
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