Sivasspor en az gol yiyen 2. takım - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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en ikinci takım

Sivasspor en az gol yiyen ikinci takım

'de 21 puanla liderliğini sürdüren , ligde 11 haftalık periyotta en takımlar arasında yer aldı. 11 golle en az gol yiyen ikinci takım olan Sivasspor, 20 kez de rakiplerinin filesini havalandırarak başarılı bir performans sergiledi.

11 haftalık periyotta en takımlar arasında yer aldı. 11 golle en az gol yiyen ikinci takım olan Sivasspor D.G. Sivasspor 11 haftalık periyotta ligde en az gol yiyen ikinci takım unvanını aldı.

Ligde 9 golle en az gol yiyen takım olurken, 12 golle üçüncü, 12 golle dördüncü ve de 12 golle beşinci sırada yer aldı.

Diğer yandan Sivasspor bu sezon çıktığı 11 lig maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

  1. 21.11.2019
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