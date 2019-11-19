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19 Kasım 2019, Salı
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Yiğido’dan çifte kutlama

Yiğido’dan çifte kutlama

 Lig'in lideri 'da, dün çifte kutlaması vardı. maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılarda, 'da doğan (36) ve 'ın (30) yeni yaşları kutlandı.

Lig'in lideri 'da, dün çifte kutlaması vardı. maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılarda, 'da doğan (36) ve 'ın (30) yeni yaşları kutlandı. Pastaları üfleyen ikili, arkadaşlarının tebriklerini de kabul etti.
  1. 19.11.2019
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