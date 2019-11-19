Yiğido’dan çifte kutlama
Süper Lig'in lideri Sivasspor'da, dün çifte doğum günü kutlaması vardı. Kayseri maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılarda, 11 Kasım'da doğan Arouna Kone (36) ve Paul Papp'ın (30) yeni yaşları kutlandı.
Süper Lig'in lideri Sivasspor'da, dün çifte doğum günü kutlaması vardı. Kayseri maçına hazırlanan kırmızı-beyazlılarda, 11 Kasım'da doğan Arouna Kone (36) ve Paul Papp'ın (30) yeni yaşları kutlandı. Pastaları üfleyen ikili, arkadaşlarının tebriklerini de kabul etti.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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