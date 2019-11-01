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01 Kasım 2019, Cuma
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’ye gitti

Sivasspor Denizli’ye gitti

4. tur maçında ’da Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan ve bir gün Ankara’da konaklayan D.G. , bugün sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile ’ye hareket etti. 'in 10. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor kara yolu ile Denizli’ye gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın 'de yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek. Denizlispor ile pazar günü saat 14.00'te Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

SİVASSPOR'UN DENİZLİ MAÇI KAFİLESİ
Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu sporcular yer aldı: "Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, , Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Andrade, , Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, , Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."
  1. 01.11.2019
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