Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ankara’da Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşan ve bir gün Ankara’da konaklayan D.G. Sivasspor, bugün sabah yaptığı antrenmanın ardından öğleden sonra kara yolu ile Denizli’ye hareket etti. Süper Lig'in 10. hafta maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor kara yolu ile Denizli’ye gitti.
SİVASSPOR'UN DENİZLİ MAÇI KAFİLESİ
Sivasspor'un Denizli kafilesinde şu sporcular yer aldı: "Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muhammet Can Tuncer, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fatih Aksoy, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Papp, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Hugo Vieira, Mustapha Yatabare."
- 01.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Sivasspor Denizli’ye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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