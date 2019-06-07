Çalımbay’ın gözdeleri
Sivasspor’a bugün saat 15.00’te imza atacak Atom Karınca, eski öğrencileri Alper Potuk ve Aatif’i istiyor.
Sivas'ta 2013'ten sonra 2. dönemine başlayacak Rıza Çalımbay, kolları erken sıvadı ve transfer gözdelerini açıkladı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Alper ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa yeniden çalışmak isterim" diye konuştu. Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar kontratı olan Potuk kiralık düşünülürken, Ç.Rize'den ayrılan Aatif'in ise gol krallığı yaşadığı eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
- 7.6.2019
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Toplam 1
Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
Toplam 1
Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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