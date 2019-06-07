Çalımbay’ın gözdeleri – Fotomaç – 07 Haziran 2019
07 Haziran 2019, Cuma
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Çalımbay’ın gözdeleri

Çalımbay’ın gözdeleri

’a bugün saat 15.00’te imza atacak , eski öğrencileri ve Aatif’i istiyor.

'ta 2013'ten sonra 2. dönemine başlayacak , kolları erken sıvadı ve transfer gözdelerini açıkladı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Alper ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa yeniden çalışmak isterim" diye konuştu. 'yle 2022'ye kadar kontratı olan Potuk kiralık düşünülürken, Ç.Rize'den ayrılan Aatif'in ise gol krallığı yaşadığı eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

  1. 7.6.2019
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