Çalımbay’ın gözdeleri

Sivas'ta 2013'ten sonra 2. dönemine başlayacak Rıza Çalımbay, kolları erken sıvadı ve transfer gözdelerini açıkladı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, "Alper ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa yeniden çalışmak isterim" diye konuştu. Fenerbahçe'yle 2022'ye kadar kontratı olan Potuk kiralık düşünülürken, Ç.Rize'den ayrılan Aatif'in ise gol krallığı yaşadığı eski takımına geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.