Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
12 Ocak 2019, Cumartesi
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'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

ekiplerinden Demir Grup , devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.

Sağanak altında gerçekleştirilen idman, ısınma, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

YENİ TRANSFERLER İDMANDA

İdmanda, yeni transferler Fousseni Diabate ve Fatih Aksoy da yer aldı.

Fatih, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, 'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında yarın Romanya 1. Ligi ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaşacak.

  1. 12.1.2019 19:24
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