Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirdi.
Sağanak altında gerçekleştirilen idman, ısınma, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başladı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
YENİ TRANSFERLER İDMANDA
İdmanda, yeni transferler Fousseni Diabate ve Fatih Aksoy da yer aldı.
Fatih, antrenman öncesi yaptığı konuşmada, Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve kırmızı-beyazlı ekibin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtti.
Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında yarın Romanya 1. Ligi ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe ile karşılaşacak.
- 12.1.2019 19:24
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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