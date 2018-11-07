Sivas'ta iki aday! – Fotomaç – 07 Kasım 2018
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    Sivas'ta iki aday!

    Sivas'ta iki aday!

    Sivas’ta ligdeki kötü gidişatın ardından, ’nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlandı. ve isimleri gündemde

    'da Konya beraberliğinin ardından 4 maçlık galibiyet hasreti sonrası ile yollar ayrıldı. İstifa eden Tuna'nın yerine arayışlarına başlayan Yiğido'da gündemdeki isimler belli oldu. Başkan ve yönetimin iki isim üzerinde durduğu öğrenildi. deplasmanına çıkacak Yiğido, bir an önce yeni hocayı belirlemek istiyor.

    ÖZDEŞ GÖRÜŞME ODASINA

    Ümit Özat ve 'i gündemine alan yönetim, bu iki hoca ile görüşecek. Özat, 2 sezon Ankaragücü birer sezon Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, Mersin İY ve son olarak 2 sezon G.Birliği'ni çalıştırmıştı. Özdeş ise iki sezon Manisa birer sezon G.Birliği, Balıkesir, Karşıyaka, Elazığ'da görev almış ve bu sezon yaklaşık 2 yıldır çalıştığı K.Paşa'dan 7. haftada ayrılmıştı.

    YİĞİDO PFDK'LIK OLDU

    'de , 0-0 biten maçında PFDK'ye sevk edildi. Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Sivasspor'un mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.
    1. 7.11.2018
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