Sivas'ta iki aday!
Sivas’ta ligdeki kötü gidişatın ardından, Tamer Tuna’nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına başlandı. Ümit Özat ve Kemal Özdeş isimleri gündemde
ÖZDEŞ GÖRÜŞME ODASINA
Ümit Özat ve Kemal Özdeş'i gündemine alan yönetim, bu iki hoca ile görüşecek. Özat, 2 sezon Ankaragücü birer sezon Manisa, Elazığ, Bolu, Samsun, Mersin İY ve son olarak 2 sezon G.Birliği'ni çalıştırmıştı. Özdeş ise iki sezon Manisa birer sezon G.Birliği, Balıkesir, Karşıyaka, Elazığ'da görev almış ve bu sezon yaklaşık 2 yıldır çalıştığı K.Paşa'dan 7. haftada ayrılmıştı.
YİĞİDO PFDK'LIK OLDU
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor, 0-0 biten Atiker Konyaspor maçında PFDK'ye sevk edildi. Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Sivasspor'un Atiker Konyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.
- 7.11.2018
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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