Sivasspor'da kötü gidiş devam ediyor
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Sivasspor'da kötü gidiş devam ediyor

    Sivasspor'da kötü gidiş devam ediyor

    'in 11. haftasında konuk ettiği ile 0-0 berabere kalan da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

    Spor Toto 'in 11. haftasında ağırladığı ile golsüz berabere kalan un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

    Sezona iyi başlangıç yapamayan ve geride kalan 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivasspor'da, kötü gidiş devam ediyor.

    Son olarak ligin 7. haftasında sahasında 'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 4 müsabakada da galibiyet yüzü göremedi.

    Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 lig maçında Evkur (4-4), (0-0) ve (0-0) ile berabere kalıp, 'a ise 2-0 yenildi.

    Bu periyotta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.

    Demir Grup Sivasspor, ligin 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda ile karşılaşacak.

    1. 6.11.2018 09:27
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