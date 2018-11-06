Sivasspor'da kötü gidiş devam ediyor
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Sezona iyi başlangıç yapamayan ve geride kalan 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivasspor'da, kötü gidiş devam ediyor.
Son olarak ligin 7. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 4 müsabakada da galibiyet yüzü göremedi.
Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor (4-4), Fenerbahçe (0-0) ve Atiker Konyaspor (0-0) ile berabere kalıp, Kayserispor'a ise 2-0 yenildi.
Bu periyotta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Demir Grup Sivasspor, kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.
Demir Grup Sivasspor, ligin 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
- 6.11.2018 09:27
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 6
Yorum
TAMAM TAMAM DA !... Tamam Burak hatalı ama adam bu kadar ne yaptı ki tribünler bu kadar ıslıklar adamı. Yazıktır yemeyin adamı. Gaza gelmeyelim...
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Yanal iddiasına flaş yalanlama
Toplam 6
Yorum
hsyn ali koç daha neyi beklıyosun utanmıyorsun FB bu halınden. derhal ersun hoca derhal.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 9
Yorum
sabo Trabzonspor ne kadar uğraşırsa uğtaşsın nafile ilahi adalet var asla muaffak olamazsınız asla yüzünüz gülmeyecek
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