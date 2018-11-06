Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında ağırladığı Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Sezona iyi başlangıç yapamayan ve geride kalan 11 haftalık periyotta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle 11 puan toplayabilen Sivasspor'da, kötü gidiş devam ediyor.

Son olarak ligin 7. haftasında sahasında Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Sivas temsilcisi, bu maçın ardından çıktığı 4 müsabakada da galibiyet yüzü göremedi.

Kırmızı-beyazlı ekip, son 4 lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor (4-4), Fenerbahçe (0-0) ve Atiker Konyaspor (0-0) ile berabere kalıp, Kayserispor'a ise 2-0 yenildi.

Bu periyotta 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Demir Grup Sivasspor, kalesinde 6 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 12. haftasında 11 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.