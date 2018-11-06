Ceferin savaş açtı – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Ceferin savaş açtı

    Ceferin savaş açtı

    Başkanı, devlerin yeni bir lig kurma fikrine karşı çıktı.

    Alman basın kurumu , The Footbal Leaks'in sızdırdığı belgelere dayandırdığı haberde; B. Münih'in 'dan ayrılıp yeni bir lig kurmak istediğini iddia etmişti. , 11 kurucu üyeyle 16 takımlı Avrupa Süper Ligi oluşturma fikrine karşı çıkan Başkanı Aleksander Ceferin, "Burada olduğum sürece bu fikre karşı savaşacağım. Kapalı bir sistemde dayanışmayı ve futbolun gelişimini unutabiliriz. Uzun vadede kaybeden kulüpler olur" dedi.
    1. 6.11.2018
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