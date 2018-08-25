Sivasspor’da bayramlaşma – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’da bayramlaşma

    Sivasspor’da bayramlaşma
    'da geleneksel bayramlaşma töreni tesislerde gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine Başkan , yöneticiler, teknik direktör ve yardımcıları, futbolcular, altyapı teknik kadrosu ve U21 futbolcuları ile kulüp personelleri katıldı.
    1. 25.8.2018
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