Bursaspor, son yıllarda lige kötü başladı
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    , son yıllarda lige kötü başladı

    Bursaspor, son yıllarda lige kötü başladı

    , son 10 sezon içerisinde açılış maçlarının 6'sını kazanıp, 4'ünü kaybederken; son 5 sezon içerisinde ise yalnızca 1 açılış maçını kazabildi.

    ekiplerinden , 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda 'ye konuk oluyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan bu önemli mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

    99'UNCU RANDEVU


    İki takım bu mücadele ile birlikte ligde 99'uncu kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 98 karşılaşmanın 50'sinde Fenerbahçe gülerken, 34 maçta puanlar paylaşıldı. Bursaspor ise rakibini 14 kez mağlup etti. Tarihleri boyunca sadece bir kez ligin açılış maçında karşılaşan iki ekibin randevusunda 1971-1972 sezonunda oynanan mücadeleyi Bursaspor 1-0 kazanmıştı.


    STANCU'NUN DURUMU NETLEŞECEK


    Bursaspor'da yeni transferler ve Stephane Badji'nin ilk 11'de şans bulması beklenirken, hafif sakatlığı bulunan Allano Lima'nın da sahada olacağı öngörülüyor. Sakatlığı nedeniyle antrenman kaçıran Bogdan Stancu'nun durumu ise bugün netleşecek. Rumen oyuncunun oynayıp oynamayacağı sağlık heyetinin kararına göre şekillenecek. Stancu'ya izin çıkmadığı takdirde forvette Tomas Necid görev alacak. Bursaspor'da Abdullahi Shehu sakatlığı, Kubilay Kanatsızkuş da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

    SEZON BAŞLANGIÇLARI KÖTÜ


    Yeşil-beyazlıların sezon başlangıçlarına bakıldığında ise son yıllarda zorlandığı görülüyor. Bursaspor, her ne kadar son 10 sezonun açılış maçlarında 6 galibiyet elde etse de, son 5 sezonda yalnızca 1 açılış maçını kazanabildi. Söz konusu dilimdeki 4 açılış maçı yenilgisini ise son 5 sezonda alan Bursaspor, lige iyi bir başlangıç yapamadı. Bu süreçte Yeşil beyazlılar, deplasmanda sezonu açtığı 6 maçın 3'ünü kazandı, 3'ünü kaybetti.


    Bursaspor'un son 10 sezondaki lig açılış maçları;


    2017-18 / – Bursaspor: 1-0
    2016-17 / Adanaspor – Bursaspor: 1-2
    2015-16 / – Bursaspor: 1-0
    2014-15 / Bursaspor – : 0-2
    2013-14 / Eskişehirspor – Bursaspor: 2-0
    2012-13 / – Bursaspor: 0-1
    2011-12 / Bursaspor – Kayserispor: 3-0
    2010-11 / Bursaspor – : 1-0
    2009-10 / Bursaspor – Kasımpaşa: 2-1
    2008-09 / Hacettepe – Bursaspor: 1-2

    1. 10.8.2018 11:59
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