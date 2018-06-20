Tamer Tuna resmen Sivasspor'da
Daha önce Demir Grup Sivasspor ile ön protokol imzalayan teknik direktör Tamer Tuna, bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki Tamer Tuna, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı.
Geçtiğimiz sezon Göztepe'yi çalıştıran Tamer Tuna, 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.
- 20.6.2018 18:37
- Güncelleme: 20.6.2018 18:37
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
mmmm adama 5 katı ücret..bu zor durumda psv ye hoca bonserviiisi öde..çok saçma..delice.
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‘F.Bahçe zor bir volkan’
Toplam 2
Yorum
us atölyesi aykutun kopyasını getirin dememişti taraftar..bu ali koç bizle dalga mı geçiyor..buvac akllıca olurdu
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Ankaragücü Veli Kavlak için devrede
Toplam 1
Yorum
bjk 20 kiralık gitsin durumu görelim ona göre iyi olursa bkj de tekrar oynayabilir
Tamer Tuna resmen Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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