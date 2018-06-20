Tamer Tuna resmen Sivasspor'da – Fotomaç – 20 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    resmen Sivasspor'da

    Tamer Tuna resmen Sivasspor'da

    Daha önce Demir Grup Sivasspor ile ön protokol imzalayan teknik direktör , bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

    Sivasspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 41 yaşındaki , Kulüp Başkanı 'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşmeye imza attı.

    Geçtiğimiz sezon Göztepe'yi çalıştıran Tamer Tuna, 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

    1. 20.6.2018 18:37
    2. Güncelleme: 20.6.2018 18:37
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