"Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız"
Ligde oynadıkları her maça aynı motivasyonla hazırlandıklarını ve Kardemir Karabükspor karşılaşması için de aynı şeylerin geçerli olduğunu söyleyen Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi" dedi.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Medjani, Bifouma, N'Dinga, Saivet ve Cyriac katılmazken, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Ziya Erdal ise takımdan ayrı çalıştı.
Teknik Direktör Samet Aybaba, Karabükspor maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim takım olarak futbola bakış açımızda rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi. Bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızda yok ama küçük de olsa uyarmak lazım. Zor maç olacak. İyi, baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz. Ama futbol bu içerisinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmak istiyoruz" dedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 2
Yorum
gssssssssssss tolganın yıllık 2.2 mıl euro suyla selcuk gıbı futbolu bırakmıs adama odenen yıllık 3.5 mıl euronun yanında neki
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Ozan hakkında karar verildi
Toplam 3
Yorum
rte ozan bi işe yaramadı boşa gitti 6 miyon euro aziz babanın fiyasko transferleri.
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Vandallar kameraya böyle yakalandı!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BİR KAÇ TANESİNE SAĞLAM CEZA KİTLEYECEKSİN AMA İBRETLİK OLACAK BAK BAKALIM BİR DAHA BIRAK ZARAR VERMEYİ OTURAMAZ BİLE ORADA !
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