"Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız" – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    "Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız"

    "Rakibin durumuna bakmadan oynayacağız"

    Ligde oynadıkları her maça aynı motivasyonla hazırlandıklarını ve karşılaşması için de aynı şeylerin geçerli olduğunu söyleyen Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi" dedi.

    'in 27.haftasında sahasında ile karşılaşacak olan karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Kulüp tesislerinde yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kapma, pas ve koordinasyon çalışması yapıldı. İdmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Medjani, Bifouma, N'Dinga, Saivet ve Cyriac katılmazken, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile ise takımdan ayrı çalıştı.

    Teknik Direktör Samet Aybaba, Karabükspor maçına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim takım olarak futbola bakış açımızda rakiplerin puan sıralamasında durumuna konumuna bakmadan herkese karşı aynı ciddiyetle, özveriyle, disiplinle hazırlanıyoruz. Bu da öyle bir maçlardan bir tanesi. Bu maçlara çok ciddi bakmak lazım. Rehavet denilen şey bizim takımımızda yok ama küçük de olsa uyarmak lazım. Zor maç olacak. İyi, baskılı oynayıp skoru elde etmek istiyoruz. Ama futbol bu içerisinde bir sürü şey var. Her şeye hazırlıklıyız. İki haftadır iyi oyunumuzu puan sıralamasına yansıtamadık. Artık oraya da yansıtmak istiyoruz" dedi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:37
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