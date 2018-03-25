Varsa yoksa Avrupa – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Varsa yoksa Avrupa

    Varsa yoksa Avrupa

    Tecrübeli hoca, takımına çok güvendiğini söyledi, “Oynadığımız futbolla neler yapabileceğimizi gösterdik. Ligi ilk 5’te bitirip, Avrupa kupalarına katılacağız” dedi

    Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 'de bitime 8 hafta kala iddialı sözler sarfetti. Son iki haftadan birer yenilgi ve beraberlikle ayrılmalarının hedeflerinden saptırmadağını belirten Aybaba, "Ara transfer döneminde kadromuza önemli isimleri kattık ve bunun farkını gördük. Oynadığımız futbolla neler yapabileceğimizi de gösterdik. Son haftalardaki kayıplar olmasa daha iyi olurda ama bunu telafi edecek gücümüz var" diye konuştu. Başarılı teknik adam sözlerini şöyle tamamladı: "Takımıma çok güveniyorum. Kalan 8 haftada en iyisini yapacağımıza da inanıyorum. Bizim tek bir hedefimiz var. O da Süper Lig'i ilk 5'te bitirip, Avrupa kupalarında mücadale edebilmek. Sivasspor daha önceki yıllarda olduğu gibi yine uluslararası arenadaki yerini almalı. Milli arayı diğer takımlar gibi iyi değerlendiriyoruz. maçında alacağımız 3 puan bizi üst sıralara daha da yaklaştıracak."
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:22
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