SİVAS, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, Sivasspor'un şehrin yüzünü güldürdüğünü söylerken, Aybaba, "Oyuncularımızla mutlu bir aile gibiyiz, inanılmaz keyifliler, inşallah devam eder" dedi. Daha sonra Robinho, Gül'e Sivas forması hediye ederken, Vali de Sivas'ın aşıklık geleneğinden bahsedip, Aşık Veysel'in topraklarından çıktığını hatırlatarak, herkese bağlama verdi.