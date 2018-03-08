Robinho çalacak Yiğido oynayacak – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    çalacak Yiğido oynayacak

    <a href="/index/robinho?id=fd121871-9ae9-4668-9866-02ca85b4ab3e" class="" rel="tag">Robinho</a> çalacak Yiğido oynayacak
    SİVAS, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Vali Gül, Sivasspor'un şehrin yüzünü güldürdüğünü söylerken, Aybaba, "Oyuncularımızla mutlu bir aile gibiyiz, inanılmaz keyifliler, inşallah devam eder" dedi. Daha sonra Robinho, Gül'e Sivas forması hediye ederken, Vali de Sivas'ın aşıklık geleneğinden bahsedip, Aşık Veysel'in topraklarından çıktığını hatırlatarak, herkese bağlama verdi.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:09
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