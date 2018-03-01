Aybaba'dan reçete

Sivasspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Antalya deplasmanında iyi futbol oynayarak galip gelmek istediklerini söyledi. Aybaba, "5 yerine 10 atak, 4 yerine 8 vuruş yapmamız lazım. Çünkü artık karşı takımlar da ciddi ciddi hedef peşindeler. Kimi kümede kalmaya, kimi UEFA'ya, kimi şampiyonluğa oynuyor. Bizim onları aşmamız için hem tempomuzu hem hızlı çıkışı artırmamız lazım. Ayrıca daha çok şut atmamız ve iyi pozisyon da almamız lazım. Bunları gerçekleştirirsek bundan sonraki deplasman maçlarında istediğimiz 3 puana kavuşabiliriz" diye konuştu.

'ARTIK HER VURUŞ ÖNEMLİ'

Antalya maçının zor geçeceğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, "Söylediğim özellikleri sahaya yansıtmamız lazım. Rakipleri zorlamaya başlamamız lazım. Kaliteli oyuncularımız var. Bizim için artık her vuruşumuz önemli. Araya koşular, duran toplar çok önemli. Bu kalitede oyuncularımız var. Kone sakatlık dönemini çabuk atlattı. Farklı bir şey çıkmasın diye biraz dinlendirdik. İyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıp galibiyet almak istiyoruz" diye iddialı konuştu.



Yiğido'da keyifler yerinde

Antalya maçı hazırlıklarını sürdüren Sivas'ta futbolcuların moralli ve keyifli olmaları dikkat çekti. Yiğido'nun dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Robinho'nun takım arkadaşının sırtına çıkması oldukça soğuk bir havada yapılan idmanda sıcak bir ortam oluşturdu.