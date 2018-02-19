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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    ‘Robinho ’de parlıyor’

    ‘Robinho Süper Lig’de parlıyor’
    İspanyol basını, oynadığı üç maçta üç gol atan Brezilyalı Robinho'nun Türkiye'de yeniden parladığını yazdı. AS gazetesinde, Osmanlıspor karşısında şov yapan eski Real Madrid ve Milanlı yıldız için, "Robinho Türkiye'de parlıyor" denildi. Marca'da ise "Katkıları takımına puan kazandırıyor. Yeniden birkaç sene önceki yıldıza benzemeye başladı" ifadesine yer verildi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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