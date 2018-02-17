Aybaba'dan Robinho yorumu
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Osmanlıspor maçı sonrası galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayarak, "Robinho dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi keyfini yaşayalım" dedi.
Robinho'nun performansının sorulması üzerine Aybaba, "Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Biz onu mutlu edelim. Keyifli olsun. Bize keyif versin. Türk futbolunu seyreden herkes kazansın. Keyfini yaşayalım. Onu mutlu edelim oda bizi mutlu etsin" şeklinde konuştu.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 63
Yorum
Haydar Pozisyona birdaha bak. Taliska yerden e az 30cm sıçrıyor ve ayağını belinden yukarı kaldırıyor. Ömer Ali nin omuz hizasında top.
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Flaş ifadeler: ''Yine bir F.Bahçe maçı geliyor...''
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MUSTOO6 KARA KARTAL AĞLAMAYA BAŞLADI YİNE HO HO HO
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İşte haftanın tartışması: Talisca'nın cezası iptal edilmeli mi?
Toplam 27
Yorum
Cengiz Çok saçma. O zaman geriye dönük bütün sarı kartlara bakılsın, yanlış olanlar iptel edilsin. Verilmeyen sarılar da verilsin. SAÇMA.
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