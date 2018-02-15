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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    ’ya dikkat!

    Osmanlı’ya dikkat!

    Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, bu hafta karşılaşacakları ateş hattındaki rakipleri için oyuncularına konsantrasyon uyarısı yaptı

    Sahasında son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkartan Sivas, evindeki karşılaşmasına kilitlendi. Düşmeme mücadelesi veren rakipleri karşısında zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan , "Bazı takımlar zaman zaman ligde zorluk yaşıyor. O takımlardan biri de Osmanlı. Bizim için en zor maçlardan birisi. İyi konsantre olmamız lazım. Kazanarak, yukarıdaki takımlardan biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Aybaba, maçında sakatlanan Kone'nin ise yarına kadar kontrollü çalışacağını, son durumuna maç günü bakacaklarını söyledi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:08
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