Robinho şov yaptı! "Merhaba Gardaş!"
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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