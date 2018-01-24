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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    şov yaptı! "!"

    Robinho şov yaptı! "Merhaba Gardaş!"

    Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho ile düzenlenen imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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