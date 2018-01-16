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    16 Ocak 2018, Salı
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    Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

    Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

    'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor 3 hazırlık maçı yaptığı kampı tamamladı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side Turizm Merkezi'nde 3 Ocak'ta başladığı kampta 13 gün boyunca ligin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Sivasspor kampta 3 hazırlık maçı yaptı. İlk karşılaşmada Gençlerbirliği'ne 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, ikinci maçında Kazakistan ekibi Zhetysu ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip 3'üncü ve son hazırlık maçında ise Kazak temsilcisi Tobol ile karşılaştı ve rakibini 1-0 yenmeyi başardı. Antalya kampının son günlerinde yeni transferimiz Paul Papp'ta yer aldı.

    Tobol maçının ardından kampı tamamlayan Sivasspor, Antalya Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Sivas'a geldi. Bugünü izinli geçirecek olan Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla ligin 18'inci haftasında kendi sahasıdna oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:43
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