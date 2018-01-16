Sivasspor, Antalya kampını tamamladı
Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor 3 hazırlık maçı yaptığı kampı tamamladı.
Tobol maçının ardından kampı tamamlayan Sivasspor, Antalya Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Sivas'a geldi. Bugünü izinli geçirecek olan Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla ligin 18'inci haftasında kendi sahasıdna oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:43
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Şampiyon olacağız
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Yorum
Enda Ah arda ah.. Nerden nedeyeeeee... Yat yat nereye kadar tabi elin avrupalısı izin vermez tabi.
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Sol beki Taffarel getiriyor!
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Yorum
hagi10 çko yetenekli sol bek. sezon sonuda asamoah bedavaya gelir olası ndiaye satışında asamoah ön libero oynar fernando ile
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3 günde 8 maç Turkuvaz’da
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RHM Şampiyonu selamlama günü, Kupa Şampiyonu TRABZONSPOR.
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