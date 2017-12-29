 Altaylı Atakan'a Sivasspor kancası – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Altaylı Atakan'a Sivasspor kancası

    Altaylı Atakan'a Sivasspor kancası

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya'ya, Süper Lig ekiplerinden talip oldu.

    Sivas ekibinin 19 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla İzmir kulübüne haber yolladığı öğrenildi. Siyah-beyazlılara Atakan için 1 milyon TL teklif edilirken, Altay yönetimi oyuncunun üçüncü bir kulübe satışından yüzde 30 pay istedi. Atakan'ın anlaşma sağlanması durumunda sezon sonuna kadar Altay'da forma giyeceği, gelecek sezon ise Sivasspor'da oynayacağı belirtildi. Atakan, bu sezonun ilk yarısında 14 maçta görev alıp, rakip fileleri 1 kez sarstı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:53
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