 Kone grip bile olmuyor – Fotomaç – 23 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kone grip bile olmuyor

    Kone grip bile olmuyor
    Beşiktaş'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli golcüsü Ergin Keleş, takımın yıldızı Kone için esprili ifadeler kullandı. Keleş, Fildişi Sahilli golcü için, "Kone, grip bile olmuyor. Yani grip olsa belki oynama fırsatı bulacağım" diye konuştu.
    1. 23 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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