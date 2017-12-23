Beşiktaş'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli golcüsü Ergin Keleş, takımın yıldızı Kone için esprili ifadeler kullandı. Keleş, Fildişi Sahilli golcü için, "Kone, grip bile olmuyor. Yani grip olsa belki oynama fırsatı bulacağım" diye konuştu.