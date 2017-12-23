Kone grip bile olmuyor
Beşiktaş'la karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli golcüsü Ergin Keleş, takımın yıldızı Kone için esprili ifadeler kullandı. Keleş, Fildişi Sahilli golcü için, "Kone, grip bile olmuyor. Yani grip olsa belki oynama fırsatı bulacağım" diye konuştu.
- 23 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
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