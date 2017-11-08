Sivasspor performansıyla göz dolduruyor
Demir Grup Sivasspor, 11. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en iyi performanslarından birini sergiliyor. Sezon başında aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Sivasspor, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla kırmızı-beyazlı renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü.
Ligde geride kalan 11 haftada 6 galibiyet 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde Kayserispor'un ardından averajla 5. sırada yer aldı. Sivas ekibi, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde bu sezon yakaladığı çıkışla 11. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en iyi üçüncü performansını sergilemiş oldu. Kırmızı-beyazlılar, 11. haftalar itibarıyla en başarılı performansına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 25 puan topladığı 2007-2008 sezonunda imza atmıştı. Sivasspor, Brezilyalı çalıştırıcı Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ise 11 haftalık bölümde 22 puana ulaşmıştı. Sivas temsilcisi, 2014-2015 ve 2015-2016'da aynı periyotta 9 puan toplayabildi.
LİGDE EN FAZLA GALİBİYET ALAN 3. TAKIM KONUMUNDA
Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in lideri Galatasaray ve puan cetvelinde ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in ardından Beşiktaş ile ligde en fazla galibiyet alan üçüncü takım konumunda bulunuyor. Geride kalan 11 haftalık periyotta Galatasaray 8, Medipol Başakşehir 7, 21 puanlı Beşiktaş ve 19 puanlı Demir Grup Sivasspor ise altışar kez galip geldi.
EN GOLCÜSÜ KONE
Demir Grup Sivasspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Arouna Kone, ligin geride kalan bölümünde attığı gollerle takımının başarısında önemli rol oynadı. Sivasspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer ettiği ve 11 haftalık periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Kone, Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor (2) maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Grup Sivasspor'da Bifouma 3, Hakan Arslan 3, Leandro, Vitaly Dyakov ve Emre Kılınç da birer golle takımına katkı sağladı.
SAMET AYBABA'NIN VAZGEÇİLMEZLERİ
Kırmızı-beyazlı ekibin ligde yaptığı 11 maçın tamamında forma giyen Uruguaylı kaleci Sergio Rochet ve İsveçli savunma oyuncusu Mattias Bjarsmyr, 990 dakika sahada kaldı. Golcü oyuncu Aroune Kone ise 960 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyerek, takımın en istikrarlı üçüncü oyuncusu oldu. Samet Aybaba'nın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer alan orta saha oyuncuları Emre Kılınç 11 maçta 871, Hakan Arslan ise 813 dakika oyunda kaldı. Auremir Dos Santos 747 ve Vitaly Dyakov 735 dakika süre alarak en çok forma giyen oyuncular arasında yer aldı.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:29
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 12
Yorum
BJK'li Bizde Ayni pismanligi Aboubakar ile yasiyoruz, onun iin iyi anliyoruz. Cenk 25 milyon len !
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Operasyon Ocak'ta
Toplam 21
Yorum
KADIKÖY BOĞASI SUNİ HAKEMLER SUNİ LİG. NAPARSAK YAPALIM Bİ HALT OLMAZ. GS LİLER BIRAKALIM KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNASIN. CİMBOMLULARLA POLEMİK YAPMAYAM
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 19
Yorum
öğretici 6 milyon tl de çok bunlara senelik 3 milyon tl yeterli yerlinin feriştahına ! ayda 250 bin tl nelerine yetmiyor ? beğenmeyen oynamasın .!
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