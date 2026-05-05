Yeni bir Samsun

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yeni sezon öncesinde takımdaki revizyonun sinyalini verdi. Yıldırım, "Sezon sonunda hocamızın düşünmediği oyuncular olacak. Hoca daha kompakt bir kadro istiyor ve çok fazla oyuncu almak istemiyor. Yani 18 oyuncu olsun, üstüne de biraz genç oyuncular ekleyelim istiyor. Hocamızla bu sayıya birlikte karar vereceğiz. Ya geleceğe yönelik çok iyi bir isim gelecek veya biz onu parlatacağız. Gidecek oyuncular var, yapılacak çok iş var. Ayrıca çilek oyuncuyu scout ekibiyle tek başımıza bulamayız. Onu ancak menajerler getirir. Uyarsa bakarız.

SATKA VE NTCHAM GİDİYOR

Ama bu sene Samsunspor, Avrupa kupalarında oynayamazsa çilek transferi zor olur. Çilek transferi için biraz daha zaman var, çilek mevsimi henüz gelmedi. Satka'nın takımda kalmasını çok istedik. Ntcham'ın da kalmasını istedik ama onunla anlaşamadık. Satka eşinden dolayı gitmek istediğini net şekilde ifade etti. Ntcham maaş konusunda indirimi kabul etmeyince kendisinden vazgeçtik. Onun yerine Fransa'daki takımımız Dunkerque'den Antoine Sekongo'yu alıyoruz" diye konuştu.

HOLSE'DE SON 10 GÜN

Yüksel Yıldırım, "Holse'nin kalmasını çok istiyorum ancak gitmek istiyor. Eşi ikinci çocuğunu yaptı. Çok başarılı bir oyuncu. Gitmekle kalmak arasında kararsız. Biz onu takımda tutmak için çok istekliyiz. Çok önemli bir oyuncu. 10 gün içinde kararını vereceğini söyledi. Gitmek isterse önünü açacağıma söz verdim" dedi.

SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Başkan Yüksel Yıldırım, "Geçen sene Afonso Sousa'yı çilek transferi olarak aldık. Ancak maalesef sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Buna rağmen oynadığı maçlarda kendini gösterdi, iyi bir oyuncu olduğu belli. Jaures Assoumou'yu da Fransa Ligue 2'den aldık. O da sakatlandı ama inanılmaz gelişim gösteriyor. Assoumou'ya karşı beklentimiz yüksek" dedi.

İRFAN CAN BELİRSİZ

Yıldırım: "Fenerbahçe'den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor'da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor'da iki eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi."