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Haberler Samsunspor TFF Samsunspor için anma mesajı yayımladı

TFF Samsunspor için anma mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sosyal medya hesabından Samsunspor'un 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle anma mesajı yayımladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 12:42
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TFF Samsunspor için anma mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Samsunspor'un 1989'da geçirdiği trafik kazası sebebiyle anma mesajı yayımladı.

TFF'nin sitesinde yer alan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor kafilesi 20 Ocak 1989'da karlı bir havada Malatyaspor deplasmanına giderken Havza ilçesinde kaza geçirmiş, teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan vefat etmişti. Türkiye'yi yasa boğan elim kazada hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz. Kırmızı-beyazlı formanın yanına siyahın eklendiği kazanın 36. yıl dönümünde Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."

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