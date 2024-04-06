Sıra deplasmanda

Süper Lig'de evinde Pendikspor'la golsüz berabere kalan Samsunspor, iç sahadaki formunu deplasmanda gösteremiyor. Deplasmanda 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, 10'unu kaybederken, 4 kez de berabere kaldı. Teknik Direktör Markus Gisdol, "Beşiktaş deplasmanının zor geçeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar oynadığımız deplasman maçlarında da iyi performans gösterdik. İlk önce Pendik maçının analizini yapıp, Beşiktaş maçına en iyi kadromuzla çıkmak için çalışacağız. İstanbul'da planladığımız gibi güzel bir maç çıkartabilirsek, kesinlikle puan ya da puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra bizim artık deplasmanlarda da puanlar almaya ihtiyacımız var. Bunun için de çok çalışacağız" diye umut dağıttı.

OKAN YİNE DEVLEŞTİ

Samsunspor'da A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldıktan sonra büyük bir moral bulan kaleci Okan Kocuk, golsüz berabere kaldıkları Pendikspor maçında da iyi performansı ile formunu sürdürdü. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, yaptığı 4 kurtarışla Karadeniz ekibini maçta tutmayı başardı. Kocuk, bu sezon oynadığı 30 maçta 39 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.