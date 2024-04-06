Haberler Samsunspor Sıra deplasmanda

Sıra deplasmanda

Yılport Samsunspor, sahasında sergilediği müthiş performansı 32. haftada oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasıyla deplasmanda da sürdürmek istiyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sıra deplasmanda

Süper Lig'de evinde Pendikspor'la golsüz berabere kalan Samsunspor, iç sahadaki formunu deplasmanda gösteremiyor. Deplasmanda 15 maçta sadece 1 galibiyet alan Samsunspor, 10'unu kaybederken, 4 kez de berabere kaldı. Teknik Direktör Markus Gisdol, "Beşiktaş deplasmanının zor geçeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar oynadığımız deplasman maçlarında da iyi performans gösterdik. İlk önce Pendik maçının analizini yapıp, Beşiktaş maçına en iyi kadromuzla çıkmak için çalışacağız. İstanbul'da planladığımız gibi güzel bir maç çıkartabilirsek, kesinlikle puan ya da puanlar alabileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra bizim artık deplasmanlarda da puanlar almaya ihtiyacımız var. Bunun için de çok çalışacağız" diye umut dağıttı.

OKAN YİNE DEVLEŞTİ

Samsunspor'da A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldıktan sonra büyük bir moral bulan kaleci Okan Kocuk, golsüz berabere kaldıkları Pendikspor maçında da iyi performansı ile formunu sürdürdü. 28 yaşındaki tecrübeli eldiven, yaptığı 4 kurtarışla Karadeniz ekibini maçta tutmayı başardı. Kocuk, bu sezon oynadığı 30 maçta 39 gol yerken, 7 maçta kalesini gole kapattı.

DİĞER
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Şekerparesi'nin son haline bakın! 59'luk Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı! 20'liklere taş çıkarır!
Ölüm kapanı kahraman şefi yuttu! İstanbul'daki yangında Özkan Baş'ın 3 kişiyi çıkardığı ortaya çıktı
Okan Buruk'un transfer ısrarı! Süper Lig ekibiyle pazarlıklar başlıyor
Tottenham'dan G.Saray'a şaşırtan öneri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gisdol'den Beşiktaş maçı yorumu!
Samsun'da sessiz gece!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Tottenham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 08:44
Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? Sheffield United - Chelsea maçı ne zaman? 08:40
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? Manchester United - Liverpool maçı ne zaman? 08:36
Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? Eyüpspor - Altay maçı ne zaman? 08:29
Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Adanaspor maçı ne zaman? 08:25
Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Manisa FK maçı ne zaman? 08:22
Daha Eski
Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Çorumspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 08:17
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Nisan bugün kimin maçı var? 07:50
Türk derbisinde zafer A. Efes'in! Türk derbisinde zafer A. Efes'in! 00:00
Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... Tahkim Kurulu kararları açıkladı! Trabzonspor, Oosterwolde ve İrfan Can... 00:00
G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor G.Saray istiyordu! F.Bahçe alıyor 00:00
Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! Hasan Arat'tan oyunculara gözdağı! 00:00