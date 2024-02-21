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Yükseliş maçımız

Gaziantep'ten 1 puanla dönen Samsunspor'da Futbol Direktörü Çapa: Hızla üst sıralara yükselmeliyiz. Rize maçı da bunun için önemli bir maç olacak.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Yükseliş maçımız

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Karadeniz derbisinde Rizespor'u yenerek düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istediklerini söyledi. Çapa, "Hızla üst sıralara yükselmeliyiz. Rize maçı da üst sıralara tırmanmamız için önemli bir maç olacak. Oynadığımız oyundan son derece memnunum. Ama bunun meyvesini almak ve mutluluğunu yaşamak sezon sonunda olacak. Yani şu anda anlık mutluluklar, güzel gelecek adına bize umut verici ama asıl hedefimiz bir an önce puan farkını alttaki takımlarla çoğaltmaktır. Oyuncularımız da bunun bilincindedir. G.Antep FK maçındaki dirençli oyunu ve birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece eminim sahadan galibiyetle ayrılacağız. Taraftarlarımızın da müthiş desteğiyle üst sıralara tırmanma hedefimize Rize maçıyla inşallah başlamış oluruz" diye umut dağıttı.

"SONUÇ ODAKLI OYNAMALIYIZ"

Fuat Çapa, Gaziantep FK maçında galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı. Çapa, "Gaziantep'te belki hiçbir deplasman takımının girmediği kadar pozisyona girdik ve değerlendiremedik. Bunlar güzel şeyler, ancak bundan sonra sonuç odaklı oynamamız gerekiyor" dedi.

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