Her şeyi yapacağız

Yılport Samsunspor'un Kongo asıllı Belçikalı golcüsü Dimata, bugün Antalyaspor deplasmanında ilk galibiyetlerini almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Galatasaray karşılaşmasıyla çıktığı ilk maçında sanki uzun yıllardır forma giyiyormuş gibi takım arkadaşlarıyla kaynaştığını belirten 26 yaşındaki santrfor, "Sahada kendimi çok rahat ve motive hissettim. Tabii ki savaşmak çok önemli ve takım arkadaşlarıma yardım etmem lazımdı. Bundan sonrası için çok daha iyisini yapmamız gerekecek. Samsunspor'un Avrupa kupalarına katılmak gibi hedefleri bulunuyor ve böyle hedefleri olması güzel. Bu hedeflere ulaşmak için yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekir. Maç maç gitmemiz gerekiyor. Tüm takım arkadaşlarımız yüzde 100'ünü verirse, hafta hafta elde edeceğimiz galibiyetlerle hedeflerimize ulaşırız" dedi.

BENZEMA'YI ÖRNEK ALIYORUM

Süper Lig'e son dönemde çok önemli yıldız futbolcular geldiğinin altını çizen genç hücumcu, böylece kendi seviyesini de tartabildiğini vurguladı. Dimata, "Kaliteli yabancı oyuncuların Süper Lig'de olması benim de hoşuma gidiyor. Burada oynama şansı verdiği için kulübüme teşekkür ediyorum. Böyle bir ligde ben de kendi seviyemi görebiliyorum. Nerede hata yapıyorum veya nasıl daha iyi olabilirim, onu görme şansım oldu. Bu da beni mutlu ediyor. Karim Benzema'yı kendime örnek alıyorum. Oyuna katılımı, pozisyon alması, hareketleri, driplingleri, bekleyen bir forvet olmaması, takım arkadaşlarına yardımcı olması ve takımına yüzde 100'ünü vermesiyle kesinlikle örnek aldığım futbolcudur" diye konuştu.

HEDEFİM 13 GOLÜN ÜSTÜNE ÇIKMAK

Bugüne kadar oynadığı takımlarda 10 ile 13 arası golle sezonu tamamladığını anlatan Dimata, Süper Lig'de ortalamasının üstüne çıkmak istediğini söyledi. Dimata, "Süper Lig'de ne kadar gol atacağımı bilmiyorum, bu konuda bir rakam da veremiyorum. Ancak önceki yıllarda attığım gollerden daha fazlasını atmak için mücadele edeceğim" diye umut dağıttı.