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TRANSFER HABERİ - Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 19:33
TRANSFER HABERİ - Samsunspor Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldığı belirtildi.

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