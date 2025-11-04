Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid ile Union Saint-Gilloise karşı karşıya gelecek. Diego Simeone yönetiminde 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İspanya ekibi, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Atletico Madrid, kritik maçta 3 puan almanın yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen Union Saint-Gilloise ise puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:00
Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, Madrid'de nefesleri kesen bir mücadele ile devam ediyor. Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. İlk 3 maçında dalgalı bir performans sergileyen İspanyol ekibi, topladığı 3 puanla rakibiyle aynı durumda bulunuyor. Bu nedenle, evinde oynayacağı karşılaşma adeta kader niteliği taşıyor. Öte yandan Union Saint-Gilloise cephesi ise sürpriz peşinde. Belçika temsilcisi, alınacak her puanın altın değerinde olduğu bu kritik deplasmanda, skor tabelasında fark yaratmak istiyor. Peki, Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı 4 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATLETICO MADRID-UNION SAINT-GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak; Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Baena, Gonzalez; Sorloth, Alvarez

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Niang, De Perre, Zorgane, Khalaily; Hadj, Giger; Rodriguez

