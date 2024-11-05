Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - ÖZET (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Premier Lig devi Liverpool, kendi sahasında ağırladığı Bundesliga devi Bayer Leverkusen'i 4-0 yendi. İşte maçtan dakikalar...

Anfield'da mücadelenin ilk yarısı golsüz geçti ve devre arasına 0-0 eşitlik ile gidildi.

L. Diaz, dakika 61'de Liverpool'un açılış golünü attı: 1-0.

Dakikalar sonra (63') C. Gakpo ile ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

M. Salah'ın karşılaşmadaki ikinci asisti ile L. Diaz, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti ve dakika 83'te fark 3'e çıktı.

L. Diaz, 90+2'deki golü ile hat-trick yaparak skoru belirledi: 4-0

Son düdük çaldı ve Liverpool, kendi sahasında Bayer Leverkusen'i 4-0 yenerek Devler Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürdü.