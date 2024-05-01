Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund 1-0 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dortmund - PSG maç özeti izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund 1-0 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dortmund - PSG maç özeti izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund ile PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Alman ekibi rövanş öncesi avantajı kaptı. Dortmund'a galibiyeti getiren golü Niclas Füllkrug kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 00:23
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Borussia Dortmund 1-0 Paris Saint Germain (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dortmund - PSG maç özeti izle | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i (PSG) 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.

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