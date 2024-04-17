Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal 2-2'lik skorla biten ilk mücadelenin ardından kozlarını paylaşıyorlar. Bayern Münih'in evinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 22:10
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Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal 2-2'lik skorla biten ilk mücadelenin ardından karşı karşıya geliyorlar.

Bayern Münih'in sahasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:

Bayern Münih: : Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane

Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz

BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Arsenal maçı TSİ 22.00'da başladı. Mücadele TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.

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