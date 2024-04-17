Bayern Münih - Arsenal maçı CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Arsenal 2-2'lik skorla biten ilk mücadelenin ardından karşı karşıya geliyorlar.
Bayern Münih'in sahasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI 11'LERİ:
Bayern Münih: : Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Mazraoui, Laimer, Goretzka, Sane, Musiala, Guerreiro, Kane
Arsenal: Raya, White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu, Jorginho, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli, Havertz
BAYERN MÜNİH - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Arsenal maçı TSİ 22.00'da başladı. Mücadele TV 8.5'da canlı yayınlanıyor.