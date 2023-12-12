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LENS SEVILLA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Lens - Sevilla maçıyla devam ediyor. 2 puanı bulunan Sevilla, 5 puanlı Lens ile Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 11:31
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LENS SEVILLA MAÇI CANLI İZLE | Lens - Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Lens - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lens ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LENS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lens - Sevilla maçı 12 Aralık Salı günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

LENS - SEVILLA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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