Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı.

E grubunda Lazio ile Celtic kozlarını paylaşıyor. H grubunda ise Shakhtar Donetsk ile Antwerp karşı karşıya geliyor. İki mücadele de saat 20.45'te başladı.

Bu karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

LAZIO - CELTIC MAÇI 11'LERİ

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Patric, Lazzari, Alberto, Rovella, Guendouzi, Isaken, Castellanos, Anderson

Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, McGregor, O'riley, Bernardo, Forrest, Yang, Kyogo

SHAKHTAR - ANTWERP MAÇI 11'LERİ

Shakhtar: Riznyk, Azarovi, Matviyenko, Bondar, Gocholeishvili, Stepanenko, Newerton, Sudakov, Kryskiv, Zubkov, Danylo

Antwerp: Butez, Bataille, Coulibaly, Alderweireld, Wijndal, Alhassan Yusuf, Vermeeren, Balikwisha, Kerk, Muja, Janssen