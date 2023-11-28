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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin ilk iki maçında Lazio ile Celtic, Shakhtar ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 20:40 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 21:00
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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı.

E grubunda Lazio ile Celtic kozlarını paylaşıyor. H grubunda ise Shakhtar Donetsk ile Antwerp karşı karşıya geliyor. İki mücadele de saat 20.45'te başladı.

Bu karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

LAZIO - CELTIC MAÇI 11'LERİ

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Patric, Lazzari, Alberto, Rovella, Guendouzi, Isaken, Castellanos, Anderson

Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, McGregor, O'riley, Bernardo, Forrest, Yang, Kyogo

SHAKHTAR - ANTWERP MAÇI 11'LERİ

Shakhtar: Riznyk, Azarovi, Matviyenko, Bondar, Gocholeishvili, Stepanenko, Newerton, Sudakov, Kryskiv, Zubkov, Danylo

Antwerp: Butez, Bataille, Coulibaly, Alderweireld, Wijndal, Alhassan Yusuf, Vermeeren, Balikwisha, Kerk, Muja, Janssen

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