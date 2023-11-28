Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başladı.
E grubunda Lazio ile Celtic kozlarını paylaşıyor. H grubunda ise Shakhtar Donetsk ile Antwerp karşı karşıya geliyor. İki mücadele de saat 20.45'te başladı.
Bu karşılaşmaları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
LAZIO - CELTIC MAÇI 11'LERİ
Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Patric, Lazzari, Alberto, Rovella, Guendouzi, Isaken, Castellanos, Anderson
Celtic: Hart, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, McGregor, O'riley, Bernardo, Forrest, Yang, Kyogo
SHAKHTAR - ANTWERP MAÇI 11'LERİ
Shakhtar: Riznyk, Azarovi, Matviyenko, Bondar, Gocholeishvili, Stepanenko, Newerton, Sudakov, Kryskiv, Zubkov, Danylo
Antwerp: Butez, Bataille, Coulibaly, Alderweireld, Wijndal, Alhassan Yusuf, Vermeeren, Balikwisha, Kerk, Muja, Janssen