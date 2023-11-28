Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio 2 - 0 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Lazio 2 - 0 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Lazio, evinde Celtic'i Ciro Immobile'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 22:40
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Lazio 2 - 0 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio ile Celtic karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Lazio 82. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti. Immobile, 3 dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio üst üste 2. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Grupta galibiyeti olmayan Celtic ise 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Celtic sahasında Feyenoord'u ağırlayacak. Lazio ise Atletico Madrid deplasmanında sahne alacak.

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