Lazio 2 - 0 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Lazio ile Celtic karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Lazio 82. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti. Immobile, 3 dakika sonra kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Lazio üst üste 2. galibiyetini alarak 10 puana yükseldi. Grupta galibiyeti olmayan Celtic ise 1 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Celtic sahasında Feyenoord'u ağırlayacak. Lazio ise Atletico Madrid deplasmanında sahne alacak.