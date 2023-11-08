Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester United maçında taraftardan dünyaya mesaj! Sahaya Filistin bayrağıyla girdi

Kopenhag - Manchester United maçında taraftardan dünyaya mesaj! Sahaya Filistin bayrağıyla girdi

Kopenhag ile Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Henüz oyunun başında bir taraftar, Filistin'e destek veren bir bayrakla sahaya girdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 23:34
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Kopenhag - Manchester United maçında taraftardan dünyaya mesaj! Sahaya Filistin bayrağıyla girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahaya giren bir taraftar, tüm dünyaya işgal altındaki Filistin'e destek mesajı verdi.

Maçın başında sahaya giren taraftarın elinde tuttuğu bayrakta, "Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun! Birlik olalım." yazısı olduğu görüldü.

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