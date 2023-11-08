Kopenhag - Manchester United maçında taraftardan dünyaya mesaj! Sahaya Filistin bayrağıyla girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Kopenhag ile Manchester United karşı karşıya geldi. Parken Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahaya giren bir taraftar, tüm dünyaya işgal altındaki Filistin'e destek mesajı verdi.
Maçın başında sahaya giren taraftarın elinde tuttuğu bayrakta, "Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun! Birlik olalım." yazısı olduğu görüldü.
🚨🚨| A person enters the pitch and raises the Palestine flag during the Copenhagen and Manchester United game. pic.twitter.com/98qf9WWKRL— CentreGoals. (@centregoals) November 8, 2023