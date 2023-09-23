Devler Ligi'nin MVP'si Galeno

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Porto forması giyen Brezilyalı Galeno, bu ödüle layık görüldü. 25 yaşındaki sol kanat, 3-1 kazandıkları Shakhtar Donetsk maçında 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirmişti. Galeno, geçen sezon Braga'dan transfer edildi.
ŞampiyonlarLigi'nde haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Porto forması giyen Brezilyalı Galeno, bu ödüle layık görüldü. 25 yaşındaki sol kanat, 3-1 kazandıkları Shakhtar Donetsk maçında 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirmişti. Galeno, geçen sezon Braga'dan transfer edildi.