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Devler Ligi'nin MVP'si Galeno

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Porto forması giyen Brezilyalı Galeno, bu ödüle layık görüldü. 25 yaşındaki sol kanat, 3-1 kazandıkları Shakhtar Donetsk maçında 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirmişti. Galeno, geçen sezon Braga'dan transfer edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Devler Ligi'nin MVP'si Galeno
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu belli oldu. Porto forması giyen Brezilyalı Galeno, bu ödüle layık görüldü. 25 yaşındaki sol kanat, 3-1 kazandıkları Shakhtar Donetsk maçında 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirmişti. Galeno, geçen sezon Braga'dan transfer edildi.
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