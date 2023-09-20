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Real Sociedad - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 10:30
Real Sociedad - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda Real Sociedad - Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Inter maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.

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