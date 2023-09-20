Real Sociedad - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Sociedad - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. D Grubu'nda Real Sociedad - Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Real Sociedad - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Inter maçı 19 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi EXXEN'de canlı izleyebilirsiniz.