Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. Turnuvanın ilk haftasında Shakhtar Donetsk sahasında Porto'yu ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Porto maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Devler Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Porto arasında oynanacak maç, 19 Eylül Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.