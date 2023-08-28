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Erling Moe'den Icardı sözleri! "Umarım gününde olmaz"

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak Moldede teknik direktör Erling Moe, mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi. Norveçli çalıştırıcı ilk maçtaki oyun iştahlarını ikinci maçta da sahaya yansıtmak istediklerini söyleyerek, "Umarım Icardi gününde olmaz" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 19:53
Erling Moe'den Icardı sözleri! "Umarım gününde olmaz"

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Molde, Galatasaray ile karşılaşacak. Bu maç öncesi son antrenmanını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapacak olan Norveç temsilcisinin Teknik Direktörü Erling Moe ve bir dönem Galatasaray forması da giyen Martin Linnes, idman öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklarının farkında olduklarını dile getiren Erling Moe, "İlk maçta gösterdiğimiz oyun iştahımızı yine sahaya yansıtmak istiyoruz. İki takımında ofansif oynayacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Seyir zevki yüksek bir müsabaka izleyeceğiz. Martin de bize burada nasıl bir atmosfer ile karşılaşacağımızı tecrübeleri ile aktardı. Zor gol yiyen bir takım olmak için çalışıyoruz. Umarım Icardi gününde olmaz. Kendisine özel bir önlemimiz olmayacak. Planlarımızı uygulayabilirsek istediğimiz sonucu elde edebileceğiz" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer almak istediklerini söyleyen Erling Moe, "Gruplara kalmamız durumunda tatmin olmuş hissedeceğiz. Sakiniz, sahada da bu şekilde kalabilmek istiyoruz. Maçı lehimize çevirmek adına planlarımız var. Galatasaray'a karşı planlı bir şekilde sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

Eski takımına karşı oynayacak olan Martin Linnes hakkında da konuşan Moe, "Linnes ilk maçta sakattı ve oynayamamıştı. Bu maç öncesi son antrenmanımızda kendisini deneyeceğiz. Hazır olması durumunda kendisini oynatmayı planlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

Avrupa kupaları ve Norveç Ligi'nin kendileri için aynı öneme sahip olduğunu dile getiren teknik adam, "Bana kalırsa ikisi de aynı öneme sahip. Hem Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hem de kendi ligimizi de yukarı sıralarda bitirip seneye de Avrupa'da yer almak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

MARTIN LINNES: BİZİ BEKLEYEN ATMOSFERİ BİLİYORUM

Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak olmasının kendisi için özel olduğunu vurgulayan Martin Linnes, "Kendimi şanslı olarak görüyorum. Bizi bekleyen atmosferi biliyorum. Takım arkadaşlarımın böyle bir deneyimi yok. İlk maçtaki gibi coşkulu bir oyun oynayabilirsek buradan iyi bir sonuç ile dönebileceğimizi düşünüyorum. Benim için özel bir maç olacak. Hem eski evimde eski takım arkadaşlarım ile tekrar karşılaşacağım. Galatasaray ile eşleştiğimizde çok şaşırmıştım. Umarım bacağımdaki sakatlık sorun olmaz ve sahada olabilirim. Forma giyemesem de ruhen takım arkadaşlarımın yanında olacağım" ifadelerini kullandı.

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