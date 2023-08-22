Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Antwerp - AEK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Antwerp ile AEK kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antwerp - AEK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTWERP - AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antwerp - AEK maçı 22 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı yayınlanacak.

ANTWERP - AEK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antwerp:

Butez; Bataille, De Laet, Alderweireld, Avila; Ekkelenkamp, Vermeeren, Balikwisha; Kerk, Janssen, Ondrejka

AEK:

Stankovic; Sidibe, Vida, Moukoudi, Hajsafi; Jonsson, Szymanski; Amrabat, Zuber, Pineda; Araujo

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