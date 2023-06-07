Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu çerçevesinde, şubat ayında ülkemizde meydana gelen deprem felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için bağış toplanacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 13:29
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın ekibi Inter'in karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz üstlenecek.

UEFA, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 il ile Suriye'de yıkıcı etkilere neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için UEFA Çocuklar Vakfı aracılığıyla bağış toplanacağını açıkladı. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla depremden etkilenenler için 200 bin Euro bağışta bulunan UEFA, final müsabakası öncesinde de depremzedeler için yardımlarına devam edecek. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Festivali ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki taraftar bölgelerinde kullanıma açılacak dokun ve bağış yap terminalleri aracılığıyla vatandaşlar bağış yapılabilecek. Ayrıca oluşturulacak QR kod aracılığıyla da bağış toplanması sağlanacak.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SEREMONİDE YER ALACAK

Toplanan bağışların yanı sıra depremlerden etkilenen çocuklar da Şampiyonlar Ligi Finali'nin bir parçası olacak. Bazı depremzede çocuklar, mücadele öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemlerle birlikte müsabaka seremonisinde yer alacak. Çocuklar ayrıca, iki takımın müsabakanın bir gün öncesinde gerçekleştireceği antrenmanı takip edecek.

Öte yandan stadyuma alınması yasak olan madeni paralar da Deprem Fonu aracılığıyla toplanarak depremzedeler için bağışlanacak.

DİĞER
Kırmızı bikinisiyle yatak odasından paylaştı! Kendall Jenner'dan olay pozlar
Galatasaray'da Okan Buruk'tan 8 isme kötü haber! Biletleri kesildi
Beşiktaş'ta kritik Ghezzal kararı!
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Inter maçı saat kaçta?
Kupa İstanbul’da
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi 7 Haziran?
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA hastalarına müjde!
💰1 DOLAR KAÇ TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Inter maçı saat kaçta? Manchester City - Inter maçı saat kaçta? 14:28
Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda Rebrov dönemi 13:31
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 13:29
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya 13:26
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Serdar Dursun... 12:41
G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor G.Saray'dan flaş hamle! O isim takımda kalıyor 12:33
Daha Eski
Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR'ı belli oldu 12:24
İspanyollardan flaş Bartra iddiası! İspanyollardan flaş Bartra iddiası! 12:20
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:08
Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Pendikspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 11:52
Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti Bunu kimse beklemiyordu! Okan Buruk biletlerini kesti 11:39
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:39