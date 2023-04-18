Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Milan maçı canlı izle şifresiz | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Milan maçı canlı izle şifresiz | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Napoli ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 12:20
Napoli - Milan maçı canlı izle şifresiz | Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Milan, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Milan maçı 18 Nisan Salı günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

NAPOLI - MILAN MAÇI CANLI İZLE

NAPOLI - MİLAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli
Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Milan
Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

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