Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI

Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek Final ilk karşılaşmalarında Benfica evinde Inter'i, Manchester City ise Bayern Münih'i konuk ediyor. Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 22:50
Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Çeyrek Final ilk karşılaşmalarında; Benfica evinde Inter'i konuk ederken, Manchester City ise Bayern Münih'i ağırlıyor.

Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

11'ler:

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, A. Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko

📺 BENFICA - INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

11'ler:

Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

Bayern Mümih: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Gnabry

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