Benfica - Inter | Manchester City - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Çeyrek Final ilk karşılaşmalarında; Benfica evinde Inter'i konuk ederken, Manchester City ise Bayern Münih'i ağırlıyor.
Bu heyecanlı karşılaşmaların canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
11'ler:
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, A. Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa, Gonçalo Ramos
Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko
📺 BENFICA - INTER MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
11'ler:
Manchester City: Ederson, Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland
Bayern Mümih: Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Gnabry