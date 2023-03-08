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Tottenham Milan maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında heyecan devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu müsabakasında Tottenham rövanş maçında Milan'ı konuk ediyor. İlk maçta Milan evinde, 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı. Tottenham - Milan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 23:11
Tottenham Milan maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Turnuvada son 16 turunda rövanş mücadelesinde Tottenham ile Milan karşı karşıya geliyor.

Turun ilk maçında Milan 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.

Çeyrek finale çıkacak ekip futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu.

Tottenham - Milan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TOTTENHAM - MİLAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


TOTTENHAM - MİLAN 11'LER

Tottenham: Forster, Emerson, Romero, Lenglet, Davies, Perisic, Skipp, Hojbjerg, Kulusevski, Son, Kane

Milan: Maignan, Messias, Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Leao, Giroud

TOTTENHAM - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tottenham - Milan maçı 8 Mart Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başladı. Mücadele TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.

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