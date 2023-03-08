Tottenham Milan maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Turnuvada son 16 turunda rövanş mücadelesinde Tottenham ile Milan karşı karşıya geliyor.
Turun ilk maçında Milan 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrılmıştı.
Çeyrek finale çıkacak ekip futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu.
Tottenham - Milan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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TOTTENHAM - MİLAN 11'LER
Tottenham: Forster, Emerson, Romero, Lenglet, Davies, Perisic, Skipp, Hojbjerg, Kulusevski, Son, Kane
Milan: Maignan, Messias, Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, Leao, Giroud
TOTTENHAM - MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tottenham - Milan maçı 8 Mart Çarşamba günü saat TSİ 23:00'te başladı. Mücadele TV 8.5'dan canlı yayınlanıyor.