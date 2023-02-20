UEFA Şampiyonlar Ligi maçları son 16 turuyla devam ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu yarın oynanacak Liverpool - Real Madrid ve Eintracht Frankfurt - Napoli maçlarıyla devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Yarın oynanacak karşılaşmalarda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool sahasında İspanya La Liga ekibi Real Madrid'i ağırlayacak. Diğer bir karşılaşma ise Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt evinde İtalya Serie A ekibi Napoli'yi konuk edecek. İki karşılaşma da TSİ 23:00'te başlayacak.



SON ŞAMPİYON REAL MADRID, LIVERPOOL'UN KARŞISINDA



Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk karşılaşmaları geçen hafta başlarken Liverpool sahasında son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i ağırlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan karşılaşma yarın saat 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Liverpool, A Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve grubunu Napoli'nin arkasında 2'nci sırada tamamladı. Real Madrid ise F Grubunu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 13 puan topladı ve grubundan lider olarak çıktı. İki takımın arasında oynanan son 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen Real Madrid, şüphesiz deplasmandan iyi bir sonuç çıkarmak isteyecek. Karşılaşma öncesinde iki takımında eksiklerine baktığımızda ise Liverpool'da Arthur Melo, Luis Diaz, İbrahima Konate ve Thiago Alcantara sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemezken, Real Madrid'te ise Ferland Mendy, Toni Kross ve Karim Benzema sakatlıklarından dolayı karşılaşmada görev almayacak.



NAPOLİ, EVİNE AVANTAJLI DÖNMEK İSTİYOR



Yarın oynanacak bir diğer karşılaşmada ise UEFA Avrupa Ligi son şampiyonu Eintracht Frankfurt, Almanya'da Deutsche Bank Park Stadı'nda Napoli'yi ağırlayacak. TSİ 23:00'te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias düdük çalacak. Eintracht Frankfurt D Grubunu 3 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 2'nci sırada tamamlarken, Napoli ise A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayarak A Grubu'ndan lider olarak çıkan Napoli, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda kazanıp evine avantajlı dönmek isteyecek. İki takımın da eksiklerine baktığımızda, Eintracht Frankfurt'ta Junior Dina Ebimbe sakatlığı sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemezken, konuk ekip Napoli'de ise Giacamo Raspadori'nin sakatlığı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda bu hafta oynanacak olan diğer karşılaşmalar ve tarihleri ise şu şekilde:



22 ŞUBAT ÇARŞAMBA



23.00 Leipzig - Manchester City



23.00 Inter - Porto