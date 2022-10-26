Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Ajax - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ederken Ajax ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajax - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE AJAX - LIVERPOOL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer, Sanchez, Timber, Bassey, Blind, Klaassen, Alvarez, Berghuis, Tadic, Kudus, Bergwijn

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Thiago, Elliott, Firmino, Nunez, Salah

AJAX - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Liverpool maçı 26 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.