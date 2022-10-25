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Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Benfica ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 12:15
Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIBA Şampiyonlar Ligi

Benfica - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Benfica ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Benfica - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFICA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Juventus maçı 25 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BENFICA - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Benfica

Vlachodimos; Gilberto, Silva, Otamendi, Grimaldo; Fernandez, Luis; Mario, Rafa, Neres; Ramos

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

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